Banca Euromobiliare (Credem), chiude in crescita del 20,3%, utile a 5,4 mln

Banca Euromobiliare (Credem), assets under management per 14 mld. Chiude il primo semestre 2021 in crescita del 20,3% rispetto all'anno precedente

L' istituto del gruppo Credem specializzato nel private banking e corporate finance, ha chiuso il primo semestre 2021 con assets under management per 14,062 miliardi, in crescita del 20,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale andamento, si legge nella nota, si deve sia alla raccolta netta positiva pari a 445 milioni (+81% rispetto ai primi sei mesi del 2020), sia al contributo dell'effetto mercato. La raccolta netta gestita raggiunge 302 milioni (+117% rispetto al primo semestre dell'anno precedente). Gli impieghi (diretti e intermediati) raggiungono quota 507,7 milioni (+20,4%) soprattutto grazie all'andamento degli impieghi diretti, che passano da 345,6 a 417 milioni. Nel primo semestre 2021 l'utile netto di Banca Euromobiliare si attesta a 5,4 milioni di euro, in crescita del 159% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.