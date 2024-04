Bari, Schlein vs Conte:"Far saltare le primarie? Sberla alle persone perbene"

Bari, Schlein furiosa: "Conte aiuta la destra. Confermiamo Leccese"



"Io sono qui con voi perché a differenza di altri mantengo la parola data. E mi dispiace per la decisione presa ieri da Giuseppe Conte, unilateralmente, perché così aiutano la destra. Forse chi ha iniziato a far politica direttamente da palazzo Chigi non ha dimestichezza con il lavoro e lo sforzo collettivo della comunità, ma si deve avere rispetto, e far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla a chi si stava preparando per queste primarie. Non è accettabile. Così come non accetto il pregiudizio che chi abita a Bari Vecchia non possa esprimere un voto libero". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Bari alla manifestazione per Vito Leccese.

Bari, Schlein: "Fatti Triggiano gravi, Pd non accetta voti sporchi"

"Bari è una città rifiorita, e per questo voglio ringraziare il sindaco Antonio Decaro e anche chi lo ha preceduto, Michele Emiliano, per la loro lotta contro il malaffare e per restituire dignità alla città. I fatti emersi a Triggiano sono gravissimi, e bisogna guardarsi dentro, il Partito democratico intende farlo fino in fondo. Non siamo immuni ai tentativi di infiltrazione ma dobbiamo diventarlo. Non accettiamo e non vogliamo voti sporchi o comprati". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Bari alla manifestazione per Vito Leccese.

Bari, Schlein: "Arrivare prima come comunità, per impedire che certe cose accadano"

"Noi non siamo come la destra, che attacca la magistratura tranne quando vuole strumentalizzarne il lavoro per attaccare una buona amministrazione a due mesi dal voto. Noi però come comunità dobbiamo arrivare prima, per impedire che certe cose possano accadere, tutti dobbiamo lavorare per tenere lontano il malaffare. Chi entra nel Pd deve trovare nel vostro sguardo rigoroso un metal detector. Perché noi vogliamo aprire, ma alle energie giuste. E si devono tenere lontani i trasformisti, tutti quelli che stanno un po di qua e un po' di là, lasciateli di là che stiamo meglio senza". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Bari alla manifestazione per Vito Leccese.

Marelli, Schlein: "Esempio di come tenere insieme continuità e tutela lavoratori"

“L’accordo sul “Piano sociale” siglato da Rsu, Fiom Fim Uilm e Marelli relativamente allo stabilimento di Crevalcore (bo) è un esempio importante di come si può affrontare, con l’aiuto delle istituzioni e un confronto costruttivo fra le parti sociali, una crisi che, come avevamo subito denunciato, poteva avere un esito particolarmente drammatico con la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 299 lavoratori e lavoratrici, a cui è andata sin da subito la nostra solidarietà. Il piano tiene insieme la continuità industriale, con la garanzia dell’assunzione di almeno 152 lavoratori da parte della nuova azienda, Tecnomeccanica, e soluzioni articolate di accompagnamento (isopensione, trasferimento volontario in altra sede, ricollocamento attivo sostenuto anche dagli ammortizzatori sociali) che diano risposte concrete a tutti i restanti lavoratori. Una soluzione radicalmente opposta da quella annunciata inizialmente dal fondo KKR, proprietario dell’azienda”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.