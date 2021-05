Berlusconi al Quirinale? Le risposte dei partiti. Che consa ne pensi? Vota

La proposta del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ribadita proprio ieri con un'intervista ad Affaritaliani.it, di eleggere Silvio Berlusconi Capo dello Stato dopo Sergio Mattarella nel 2022 irrompe in Parlamento. Via libera da Lega e Fratelli d'Italia, ma da tutte le altre forze politiche arriva un sostanziale no.

I PARERI RACCOLTI DA AFFARITALIANI.IT

"Silvio Berlusconi ha le caratteristiche per essere presidente di qualunque cosa", spiega il senatore Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d'Italia. "Visto quello che sta emergendo dalla Corte europea sulla sua questione giudiziaria sarebbe un bel segnale. Non solo, visto che girava voce che fosse molto grave, e lui ci ha fatto una risata, pensarlo presidente della Repubblica l'anno prossimo non può che portare bene anche alla sua salute", afferma il deputato della Lega Daniele Belotti, molto vicino a Matteo Salvini. Secco il no del Movimento 5 Stelle. "Credo che sia una proposta assolutamente inconcepibile e offensiva per l'Italia", taglia corto il senatore pentastellato Gianmauro Dell'Olio. Contrario anche il Partito Democratico. "Quando si cominciano a fare nomi nove mesi prima dell'elezione del Capo dello Stato penso proprio che non si tratti di una cosa seria", sottolinea il vice-capogruppo Dem a Palazzo Madama Franco Mirabelli. Niente da fare anche dai renziani. Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva, afferma: "Mi pare che non sia proprio né all'ordine del giorno né una prospettiva praticabile". Lapidario il deputato di LeU Stefano Fassina: "Anche no", mentre il leader di Italexit, senatore Gianluigi Paragone, commenta: "Credo che a Berlusconi convenga godersi questo tempo per rimettersi al meglio fisicamente. Politicamente il suo tempo lo ha fatto".