Silvio Berlusconi: "Grazie, ma non mi interessa la Presidenza del Senato"

Il leader di Forza Italia: "Non ho bisogno di ricompense, ho già avuto tutto dalla vita pubblica"

Nonostante l'ultimatum lanciato da Giorgia Meloni alla coalizione, perché il candidato Premier venga scelto prima del voto, Silvio Berlusconi continua a dribblare l'argomento. In una intervista al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia spiega: “E' un tema che non mi appassiona. Non mi pare che il centrosinistra abbia un suo candidato”.

Berlusconi bolla come “una spy story” fantasiosa i numerosi retroscena pubblicati per spiegare il suo cambiamento di atteggiamento nei confronti di Mario Draghi: “La verità è quella che abbiamo detto decine di volte: noi avevamo chiesto che il governo Draghi – voluto da noi per primi – andasse avanti fino alla fine della legislatura, naturalmente senza i Cinque Stelle, che si erano posti fuori da soli”.

Dura la risposta alle frasi di Enrico Letta, secondo il quale Berluscoini farebbe persino “tenerezza” perchè “sfruttato” da chi gli sta vicino: “L'ineleganza di queste considerazioni qualifica purtoppo chi le fa. Dal segretario del maggiore partito della sinistra – l'erede di Togliatti e Berlinguer – mi sarei aspettato di meglio”.

Rispetto all'idea di una qualunque “ricompensa” per il suo impegno in questa campagna elettorale, Berlusconi è netto: “Vuole scherzare? Non ho bisogno di alcuna ricompensa”. E, nello specifico della Presidenza del Senato, ipotesi avanzata da diverse testate, ribatte: “Naturalmente chi ha voluto indicarmi per la seconda carica dello Stato ha compiuto un atto di riguardo e di amicizia nei miei confronti che apprezzo particolarmente. Devo però aggiungere che non sono in alcun modo interessato a quel ruolo”.