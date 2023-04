Berlusconi, in ospedale con lui anche Orazio Fascina. Silvio lo chiama "papà"

Silvio Berlusconi e quel rapporto speciale con il padre della Fascina

Silvio Berlusconi continua la sua lotta contro la leucemia. Le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento, ma il leader di Forza Italia come confermato dal suo medico personale Zangrillo, resta in terapia intensiva, attaccato alle macchine. Nel ristretto giro di persone che hanno accesso al capezzale di Berlusconi al San Raffaele, dall'altro giorno - si legge sul Corriere della Sera - c’è anche Orazio Fascina, il padre della compagna del leader di Forza Italia, Marta Fascina. Da quando è nato il legame tra Berlusconi e la giovane ex impiegata dell’ufficio stampa del Milan, entrata poi in Parlamento con FI, i familiari della Fascina hanno sempre mantenuto un profilo bassissimo. Mai una dichiarazione pubblica, un commento, una foto. Orazio pare non fosse nemmeno presente nel marzo 2022 alla simbolica cerimonia.

Ma ora - prosegue il Corriere - con lui ha stretto una profonda amicizia che in breve tempo si è consolidata al punto che oggi Berlusconi lo chiama affettuosamente "papà". Nessuna sorpresa, quindi, tra quanti sono a conoscenza del rapporto tra i due, che oggi Orazio Fascina si sia temporaneamente trasferito a Milano. Anche per essere accanto a sua figlia che in questi giorni sta praticamente vivendo al San Raffaele. Del resto Orazio Fascina oggi non ha impegni di lavoro che possano impedirgli di spostarsi dove gli pare e per tutto il tempo che vuole. Nel 2019 è andato in pensione, dopo aver lavorato per molti anni come cancelliere al Tribunale di Salerno.