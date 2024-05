"Berlusconi presidente? Presa in giro". Cottarelli attacca Forza Italia

"Ma un leader deceduto? Come presidente? Presidente di che? Una presa in giro"

Pesantissimo affondo su X - ex Twitter - dell'economista Carlo Cottarelli contro Forza Italia in vista delle elezioni europee dell'8-9 giugno.



"Oggi scopro che nel simbolo di Forza Italia alle europee ci sta ancora "Berlusconi presidente". Ora, siamo già l'unico paese in cui il nome del leader sta, spesso, nel simbolo (vedi Pagella Politica). Ma un leader deceduto? Come presidente? Presidente di che? Una presa in giro", attacca Cottarelli sul social.