Berlusconi: "Pronti per uno scostamento di bilancio". E sul Centrodestra...

Berlusconi (FI): "Il centrodestra unito per tutelare le istituzioni"

"Centrodestra unito a tutela delle Istituzioni". È il titolo della conferenza stampa organizzata dal capogruppo di Forza Italia in Commissione Antimafia, Luigi Vitali. Alla sala Nassirya del Senato interverranno Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, capogruppo al Senato e alla Camera di Forza Italia, esponenti della Lega, di Fratelli d'Italia e il presidente di 'Noi con l'Italia'. È giunto il momento di intervenire concretamente e far sentire la nostra voce", dice il senatore azzurro.

Berlusconi (FI): "Pronti a votare lo scostamento di bilancio"

Silvio Berlusconi in un’intervista al Il Giornale dichiara che “il centrodestra è pronto a votare lo scostamento di bilancio a condizione che si passi dalla consultazione formale dell'opposizione, come avvenuto finora, ad un'autentica condivisione di alcuni obbiettivi dei quali il Paese ha davvero bisogno. Ho preso atto con favore della disponibilità del ministro Gualtieri: ora si tratta di tramutare la disponibilità in fatti concreti, mi confronterò a breve con Matteo Salvini e Giorgia Meloni".

Sulle prospettive di un cambio di governo afferma: "Non vedo nessuna prospettiva realistica di un cambio di governo in questa legislatura e comunque, lo ripeto, noi non potremmo governare con forze incompatibili con la nostra", aggiungendo: “Noi non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di una fusione dei gruppi. Non servirebbe e non sarebbe utile a nessuno. Ne ho parlato a lungo con Matteo Salvini, l'idea è semplicemente quella di lavorare insieme fin da adesso, con i nostri parlamentari e i nostri esperti, ad un progetto comune per l'Italia in vista delle prossime elezioni politiche. Il resto sono interpretazioni giornalistiche”.

Berlusconi (FI): "Basta polemiche, per vincere bisogna lavorare insieme"

Sul lavoro del centrodestra, il leader di Forza Italia sottolinea: "Siamo disposti a lavorare per l'Italia, non certo per sostenere un governo o una maggioranza con cui siamo incompatibili. Noi siamo parte del centrodestra, anzi, siamo il centrodestra, che senza di noi sarebbe solo una destra estrema, che forse prenderebbe molti voti ma che non potrebbe mai governare. È quello che accade in tutt'Europa, penso per esempio alla signora Le Pen in Francia. Il centrodestra di governo in Italia esiste perché lo abbiamo reso possibile noi con la mia discesa in campo nel 1994. Questo rimane il nostro orizzonte, dopo 26 anni non potremmo certo rinnegare la nostra tradizione e i nostri valori. Valori liberali, cristiani, europeisti, garantisti che ci rendono alternativi alla sinistra e diversi, ma compatibili, con i nostri alleati. Premesso questo - sottolinea - è ora di lavorare, non di alimentare polemiche, perché il Paese non può aspettare. Abbiamo presentato un pacchetto di proposte, che abbiamo riassunto graficamente in una bussola per trovare la strada per salvare la Nazione. Vorrei che parlassimo di questo, non di giochi politici ai quali non mi interessa partecipare".

Ed infine, sui rapporti con Lega e FdI "Non c'è mai stata nessuna polemica. Siamo alleati, non siamo lo stesso partito, questo significa che non abbiamo sempre le stesse idee e lo stesso linguaggio. Io sono orgoglioso della funzione di FI che è insostituibile e deve tornare ad essere il partito guida della coalizione. Ma senza nessuna polemica con i nostri alleati, dobbiamo crescere tutti per vincere insieme”.