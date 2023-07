Berlusconi, secondo funerale a Roma. La famiglia infuriata con FI e Ronzulli

Silvio Berlusconi, un altro funerale a Roma? Scoppia la bufera

Silvio Berlusconi è morto ormai da un mese ma le polemiche continuano. Scoppia il caso del secondo funerale in suo onore, questa volta a Roma. un evento che sta creando un duro scontro tra la famiglia del Cavaliere, assolutamente contraria, e Forza Italia che spinge perché l'evento si faccia. Ipotesi - si legge sul Corriere della Sera - non gradita dai familiari del Cavaliere, né tantomeno presa in considerazione da Marta Fascina. Non è un mistero che i figli e la compagna preferiscano la sobrietà e la riservatezza. Così, a quanto filtra da Arcore, riuniranno parenti e amici stretti nella cappella di villa San Martino, per evitare "l’effetto funerale bis". Con un messaggio recapitato allo stato maggiore degli azzurri: "Qualsiasi altra iniziativa è individuale".

Il "no" della famiglia - prosegue Il Corriere - non risolve però il caso. Di lì a poco i senatori di Forza Italia hanno ricevuto un messaggio WhatsApp di Licia Ronzulli, presidente del gruppo al Senato: "In occasione del trigesimo della scomparsa del nostro presidente, mercoledì 12 luglio alle ore 19.30, presso la Basilica di Sant’Eustachio a Roma, verrà celebrata la santa messa in ricordo del nostro presidente". Una messa che sarà officiata da monsignor Mario Laurenti. Tutto questo rompe la pace all’interno del partito? Chi è vicino a Marta Fascina fa sapere che "la messa organizzata non ha visto il coinvolgimento né di Marta, né della famiglia".