Berlusconi spegne 29 candeline sulla torta. Ecco di chi è il compleanno

Berlusconi spegne 29 candeline sulla torta. “Buon compleanno Forza Italia”

"Mi spiace per la sinistra e per chi si considera nostro avversario, ma noi siamo ancora qui": così, con una battuta Silvio Berlusconi celebra il 29esimo compleanno della nascita di Forza Italia. E ripercorre, guardando la telecamera di fronte alla scrivania dietro la quale siede, i capisaldi del suo ingresso in politica, fino ad oggi: "Siamo ancora in campo - puntualizza - per migliorare l'Italia". E rimarca: "Noi siamo gli unici testimoni e continuatori della tradizione liberale, di quella cristiana, dei quella garantista e di quella europeista e atlantista". "E per questo siamo semplicemente in-so-sti-tui-bi-li, indispensabili per tutti gli italiani”.

“Davvero possiamo essere orgogliosi di ciò che siamo riusciti a fare - osserva a consuntivo dell'excursus che apre il video - ma sappiamo bene che il nostro compito non si è esaurito. Tutt'altro, abbiamo ancora moltissimo da fare per l'Italia che è ancora e sempre il paese che amiamo". Berlusconi presenta FI come interprete dell'Italia "seria concreta, perbene", che abbraccia famiglia e imprese, e che "ancora oggi è la prima garanzia di buon governo, di buonsenso, di pragmatismo, di concretezza e di capacità". "Siamo noi il cuore, l'anima del centrodestra e di questo governo", è il paletto fissato dal leader FI.