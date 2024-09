Boccia ha mentito sulla laurea? Sono in corso gli accertamenti da parte dell'Università

Boccia, i dubbi sulla prima laurea. Indagine attraverso strumenti antiplagio

Sul caso Sangiuliano-Boccia emerge un nuovo retroscena, relativo al titolo di studio dell'ex amante del ministro della Cultura. La mancata consulente - in base a quanto risulta a La Verità - nel suo profilo su Linkedin, indica un primo step raggiunto nel 2001, presso il "Liceo scientifico E. Pascal" di Pompei. L’anno successivo, la donna indica nel suo curriculum "L’Istituto tecnico commerciale Ernesto Cesaro" di Torre Annunziata. In nessuna delle due voci del curriculum viene indicato in titolo di studio conseguito e la relativa votazione, Poi, nel 2005, stando a quanto pubblicato su Linkedin, la Boccia avrebbe conseguito una laurea in economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

In realtà, - in base a quanto ricostruito da La Verità - il 2005 è l’anno in cui la mancata consulente di Sangiuliano si era iscritta all’ateneo napoletano, (dopo aver frequentato per 2 anni l’Università Federico II di Napoli, rinunciando però agli studi. Secondo La Verità, quindi, l'influencer avrebbe mentito sulla sua prima laurea. Alla Parthenope Boccia avrebbe sostenuto 17 esami. Poi nel 2020 ha rinunciato. Poi l’ha presa con l’Università Telematica Pegaso. Nel frattempo anche qui sta venendo fuori un intoppo. L’istituto avrebbe infatti avviato un’indagine sulla tesi di laurea per verificare la sua originalità attraverso strumenti antiplagio. Nei giorni scorsi la Federico II aveva chiarito che Boccia non ha mai insegnato chirurgia estetica nell’ateneo.