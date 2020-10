Bocciata la gestione del Covid. Il sondaggio che allarma il governo

Governo bocciato nettamente nella gestione economico-sanitaria causata dalla seconda ondata di Covid-19. Secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi, il 71,8% degli italiani ritiene che l'esecutivo non stia gestendo al meglio l'emergenza. Risponde sì solo il 28,2% del campione.



Il 70,3% degli italiani boccia le misure contenute nel Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte varato lo scorso 25 ottobre. Favorevole al Dpcm il 29,7%. Ben il 75,3% del campione ritiene che a breve ci sarà un nuovo lockdown generale. Non la pensa così solo il 24,7%. Il 59,3% degli italiani, infine, reputa non soddisfacenti le misure adottate dal governo con il decreto Ristori. Giudizio positivo dal 40,7% del campione.