Bonaccini vuole fare il commissario. La prova nelle parole sul terremoto

"Chi conosce bene il territorio può dare una mano"

"Voglio stare fuori da questa disputa da derby che non deve diventare scontro politico perché il pensiero deve andare solo a dare una mano per uscire dall'emergenza". Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che intervenendo a Rai Radio1 ha parlato delle polemiche sulla nomina del commissario alla ricostruzione dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna. "La questione mi interessa molto poco visto che mi interessa di più il destino dei cittadini", ha aggiunto Bonaccini che, parlando del sostegno dei colleghi presidenti di Regione alla sua nomina, ha ricordato: "Credo che i miei colleghi, che abbraccio tutti per la disponibilità a dare una mane, stabiliscano il principio per cui chi conosce bene il territorio può dare una mano".



"Quando verrà nominato il commissario - ha poi concluso - ci confronteremo e deciderà il governo ma c'è un esperienza, ritenuta da tutti positiva, che è quella della ricostruzione dopo il sisma". E' proprio quest'ultima frase, il riferimento al terremoto, che fa capire come Bonaccini voglia assolutamente fare il commissario per l'emergenza alluvione (lo è già per il sisma), come confermano ad Affaritaliani.it fonti qualificate del Pd. Ma il governo sembra ormai aver deciso su un altro nome, quello del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, bolognese di Fratelli d'Italia.