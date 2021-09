Nucleare, Bonelli contro Cingolani: "Sta sabotando la transizione ecologica"

Bonelli, attacco a Cingolani: "Sa solo insultare il movimento ecologista"

''Cingolani è il ministro che sta sabotando la transizione ecologica con una strategia della comunicazione che punta a diffondere paura tra i cittadini, aprendo alle pressioni delle lobby del nucleare e delle fonti fossili. Ieri il ministro ‘della denuncia e non delle soluzioni’ Roberto Cingolani ha informato gli italiani che il costo della bolletta elettrica aumenterà del 40%, sul banco degli imputati è stata messa subito la transizione ecologica e non il fatto che il prezzo del gas sta aumentando. Cingolani invece di intervenire per ridurre il prezzo dell'energia, come sta facendo la Spagna, puntando sulle rinnovabili continua nella sua strategia di allarmismo".

Lo ha detto Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde. ''Cingolani ha definito la transizione ecologica un bagno di sangue e che per causa sua l'Italia salterà in aria, ma non dice che ci sono le risorse per accompagnare questo passaggio, come il fondo sociale per il clima da 72 miliardi. In altri paesi d'Europa la transizione ecologica viene trasformata in una grande opportunità per rilanciare economia e lavoro in Italia si fanno campagne di terrore''.

''La Fondazione Enel e The European House Ambrosetti, quindi non movimenti ecologisti, hanno presentato uno studio secondo cui le politiche attuali sul clima del Governo porteranno l'Italia a raggiungere i target europei con 29 anni di ritardo, impedendo investimenti pari a 424 miliardi di euro. Di fronte a questi numeri”, conclude Bonelli, “il Ministro dimostra una totale inadeguatezza nel gestire la transizione ecologica nel nostro Paese: si faccia da parte”.