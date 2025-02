Paragon, Bonelli: "Meloni o Mantovano vengano in Aula subito per fare chiarezza"

"Chiediamo al governo massima chiarezza su questa vicenda inquietante"



"Paragon è una società israeliana che lavora con la difesa del governo di Tel Aviv e ha costruito questo strumento di spionaggio utilizzando Meta (quindi le piattaforme Instagram, Facebook e WhatsApp) che ha informato i soggetti che erano spiati e fino ad oggi è emerso che sono stati spiati giornalisti ed esponenti della società civile", afferma ad Affaritaliani.it Angelo Bonelli, co-leader di AVS e co-portavoce di Europa Verde.



"Fino a ieri il governo ha detto che si trattava di qualcosa di negativo e di preoccupante ma che il governo non ha mai avuto contratti con questa azienda. Ma questa mattina il quotidiano britannico The Guardian scrive che Paragon ha appena chiuso contratti proprio con il nostro esecutivo. O mente il governo o mente The Guardian. Chiediamo al governo massima chiarezza su questa vicenda inquietante e quindi o la presidente del Consiglio Giorgia Meloni o l'autorità delegata ai Servizi, il sottosegretario Alfredo Mantovano, devono al più presto venire a spiegare come stanno le cose in Parlamento. Ma devono farlo in Aula e non al Copasir dove, non solo noi non ci siamo ma soprattutto tutto viene secretato. E invece l'opinione pubblica deve sapere che costa è successo e che cosa sta accadendo. Meloni o Mantovano vengano in Aula al più presto a fare piena chiarezza", conclude Bonelli.



Leggi anche/ Spionaggio, scoppia un nuovo scandalo: sorvegliati giornalisti e attivisti. Paragon straccia il contratto con l'Italia - Affaritaliani.it