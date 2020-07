Bonus Vacanze, già 62 milioni pagati: ma lo accettano solo 4 hotel su 100

Nel giornale odierno del Corriere della Sera è evidenziato il tema turismo e il bonus vacanze previsto dal Decreto Rilancio per le famiglie. Secondo un test eseguito dal quotidiano sembrerebbe che solo 1 albergo su 4 avrebbe aderito al progetto e la regione più disponibile sarebbe l'Emilia Romagna. In Lombardia sono appena 88 su 2.531; 56 su 1.284 in Liguria; 33 su 740 in Sardegna; 56 su 1.064 in Sicilia. Ma ci sono anche tre casi in cui nessun hotel accetta il Bonus: Basilicata, Calabria e Molise. Cliccando su italyhotels.it (sito che contiene un campione di strutture ampio e rappresentativo realizzato da Federalberghi, l’associazione di categoria più rappresentativa) e provando a prenotare una camera doppia per tre notti (1-4 luglio) si realizza che le strutture che accettano il bonus sono davvero poche: appena 1.151 (4,2) sulle 27.370 offerte presenti sul sito di Federalberghi. Il risultato negativo dell'iniziativa, invece, sarebbe dovuto alla struttura del bonus che prevederebbe un 80% di sconto e un 20% di detrazione per cliente, ma dal lato del fornitore quell'80% sarebbe recuperato solo attraverso il credito d'imposta sul quale verterebbe anche l'incertezza nei tempi di recupero.

I flop anche nelle grandi città

I flop riguardano anche le grandi città turistiche. Dice ancora il Corriere, A Roma solo 35 strutture su 976 accettano il Bonus; a Firenze 22 su 335; a Milano appena 2 su 393; a Napoli 11 su 135. A Cortina d’Ampezzo solo 1 hotel presenti sulla piattaforma italyhotels.it. A Forte dei Marmi solo 2 strutture su 61, a Santa Margherita Ligure solo 2 su 26, a Rimini appena 60 su 1.039, a Taormina 1 su 80 hotel e a Gallipoli nessuna struttura sulle 19 presenti. Mentre il ministero dell’Innovazione ha fatto sapere che alle 19,30 di mercoledì erano stati "erogati più di 134 mila bonus per un valore di oltre 62 milioni", si è innescato uno scontro politico: "Questo bonus è demenziale", ha comemntato Salvini. Secca la replica del ministro Franceschini: "Informo Matteo che, mentre lui tifa per un flop del #bonusvacanze sulla pelle di cittadini e alberghi, i bonus già erogati da mezzanotte hanno superato i 100 mila e il tempo medio di attesa tra richiesta e ricevimento è di 1 minuto".