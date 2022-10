Bossi padre ingrato: vuole far fuori Salvini (che l'ha fatto rieleggere)

Bossi pronto a rottamare Salvini e a tornare sulle barricate della secessione

Per ringraziare, a modo suo, Matteo Salvini, che lo ha riconfermato deputato silenzioso, Umberto Bossi intende scendere in campo, fondando il “comitato del Nord”, richiamandosi alle origini della prima Lega pro-secessione. L’ “operazione nostalgia” del senatùr è benedetta dal vecchio alleato di Arcore, Silvio Berlusconi, che tenta di creare difficoltà ai giovani leader del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che lo hanno pensionato. Ma il revival bossiano non riuscirà : la maggioranza dei parlamentari è con Salvini e al Nord si guarda all’Europa e non si odia più il Sud. Il “capitano”, dal Papeete in poi, ha commesso tanti errori. Ma ha fatto bene a tentare di radicare il Carroccio nel Mezzogiorno della “nostra Patria” (Meloni dixit)…