Brunetta recluta l'ex ministra M5S. Incarico pronto per la Pisano. Rumor

“Per tutti lo smart working sta comportando cambiamenti profondi, non solo per il fatto che si lavora da casa. Il lavoro si deve riorganizzare per obiettivi. Può diventare necessario cambiare l’approccio ai gruppi di lavoro, i quali potranno riunirsi non in base alle gerarchie, ma in base alle esigenze operative. Sono nate nuove necessità di organizzazione fondate sui compiti e non sull’orario”. Bello, affascinante, suggestivo. Parole dell’ex ministra dell’Innovazione e della digitalizzazione del M5S, Paola Pisano.

Sembrano frasi lontanissime dall’impostazione del titolare della Funzione pubblica, Renato Brunetta, protagonista di una sorta di rewind sul rapporto tra lavoro in presenza e da remoto nelle pubbliche amministrazioni, almeno stando alla discussione in atto circa le percentuali di smart working che ci riportano grossomodo a un lustro fa e ai tempi della riforma Madia.

Eppure, come Affaritaliani è in grado di anticipare, Brunetta e Pisano si piacciono e si stanno, per così dire, annusando. Il ministro forzista, che tra le altre cose ha riesumato la rassegna stampa mattutina in cartaceo sulla sua scrivania a Palazzo Vidoni, potrebbe decidere di affidare presto un incarico alla pentastellata sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. Dagli uffici di Brunetta gettano comunque acqua sul fuoco: “C’è stima, ma è tutto prematuro”, in ogni caso si ammette che esiste la possibilità di una collaborazione.

Fatto sta che Pisano è stata vista più volte aggirarsi dalle parti della Funzione pubblica e ha già partecipato ad almeno uno degli ormai mitologici briefing mattutini di Brunetta al primo piano di Vidoni. Gira voce, inoltre, che il suo impegno possa concentrarsi sui temi del reclutamento, in questa fase di lancio del portale “inPa”, previsto dal Decreto 80 per semplificare e velocizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico. Sicuramente Pisano potrà poi mettere a frutto quanto già fatto nel governo Conte 2 e le sue competenze anche sul terreno del cloud unico, del Polo strategico nazionale e dell’interoperabilità delle banche dati.