Ucraina, Cacciari: "L'Europa è solo una provincia degli Usa. E l'Italia conta come due di bastoni con la briscola denari"

"Meloni è intelligente e realistica e sa che in queste vicende internazionali l'Italia, chiunque governi, non conta nulla"



"Le cancellerie europee non hanno che da vergognarsi. Non hanno messo becco su niente e sono state a rimorchio su tutto. Non hanno saputo governare e, anzi, prevenire una guerra che era scontata. E non hanno fatto nulla per interromperla. Ora che cavolo vogliono? Che cosa pretendono? Non hanno avuto alcun ruolo e continuano a non avere alcun ruolo. Zero". E' molto forte e netto il commento del filosofo Massimo Cacciari sulla Conferenza di Monaco di Baviera sul conflitto in Ucraina e sul ruolo "inesistente" dell'Europa.

Intervistato da Affaritaliani.it, l'ex sindaco di Venezia afferma: "Ursula von der Leyen si calmi visto che è così agitata per l'attivismo di Trump e del suo vice Vance. Anzi, che vada a casa semmai. Figure di 'merda' come quelle che ha fatto l'Unione europea negli ultimi quattro anni erano e sono impensabili. L'Ue ha dato il peggio di sé su tutti i fronti. Nessuna autonomia o capacità di autonomia, nessun progetto, nessuna trattativa per cercare quantomeno un accordo. Ora è arrivato Trump e Bruxelles vuole giocare un ruolo? Ma che stiano zitti".

E Giorgia Meloni che ha un buon rapporto con il presidente degli Stati Uniti? "Eh, continuerà ad avere un buon rapporto. La premier è intelligente e realistica e sa che in queste vicende internazionali l'Italia, chiunque governi, non conta nulla. Perfino meno della Germania e della Francia, considerato come si sono ridotte. Il nostro Paese, come si dice dalle mie parti, conta come il due di bastoni quando si va a denari nel gioco della briscola".

E i dazi che gli Usa imporranno all'Ue? "Bene non ci faranno. Ma nulla sarà peggiore delle conseguenze economiche disastrose della guerra in Ucraina, soprattutto per la Germania. L'Europa subirà i dazi come ha subito il conflitto Mosca-Kiev. Allegramente ci faremo massacrare. D'altronde a Cartagine non prendevano le decisioni che spettavano al Senato romano. E noi, Europa, siamo una provincia dell'impero, che al momento in Occidente resta quello degli Stati Uniti, pur con tutte le loro difficoltà". E infine Cacciari, tra i leader europei, salva solo Angela Merkel: "Almeno non era una poveretta come Scholz e Macron che hanno ridotto l'Europea a commediola sulla scena internazionale. D'altronde a Yalta c'erano Roosevelt, Stalin e Churchill. Non certo le comparse come Ursula von der Leyen".



Leggi anche/ Monaco di Baviera, Zelensky mette in guardia l'Europa: "Putin potrebbe attaccare la Nato l'anno prossimo" - Affaritaliani.it