Guerra in Ucraina, il vice di Trump: "Azioni militari se la Russia non accetterà la pace"

Guerra in Ucraina, Vance parla di possibili "sanzioni e azioni militari contro la Russia" se...

Donald Trump accelera per il suo piano di pace in Ucraina. Dopo le telefonate, prima con Putin e poi con Zelensky, gli Stati Uniti si preparano ufficialmente a fare da mediatori tra le due parti. Il presidente degli Usa ha annunciato che settimana prossima ci sarà il vertice tanto atteso che si terrà in Arabia Saudita: "Domani - ha detto Trump - c'è un incontro a Monaco e la prossima settimana un incontro in Arabia Saudita, non con me o il presidente Putin, ma con alti funzionari. E anche l'Ucraina vi parteciperà". Ma intanto è stato il suo vice Vance a mettere in guardia la Russia.

"Gli Stati Uniti - dice Vance al Wall Street Journal - potrebbero colpire Mosca con sanzioni e potenziali azioni militari se il presidente russo Vladimir Putin non accetterà un accordo di pace con l'Ucraina che garantisca l'indipendenza a lungo termine di Kiev. "Ci sono strumenti economici con cui fare leva e ci sono ovviamente strumenti militari" che gli Stati Uniti potrebbero usare contro Putin, afferma Vance. "Verrà fuori un accordo che sconvolgerà molte persone", ha detto Vance, secondo quanto riportato dal giornale. "Il presidente Trump non ci andrà con i paraocchi", dice Vance. "Dirà: 'Tutto è sul tavolo, facciamo un accordo'".

In una Monaco di Baviera ferita da un attentato destinato a surriscaldare una campagna elettorale già tesissima, si apre oggi la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, un appuntamento tradizionale che quest'anno coincide con un'improvvisa accelerazione dei colloqui che decideranno il futuro dell'Ucraina. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, incontrerà nelle prossime ore il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e gli alleati europei, irritati dalla prospettiva di un negoziato che li escluda.