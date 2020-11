Commissario Covid in Calabria: meglio un bravo medico locale che... la Strada dello scontro con Salvini

Ultimora. Calabria. Sequestrano un anziano pensionato, che straparla di infami gombloddi, lo drogano e lo costringono a redigere.... un piano regionale anti-Covid. Poveri calabresi, soprattutto quelli con il sale in Zucca (telli)!

Come non comprendere che essi non nutrano alcuna.... Speranza sulla volontà del governo di imboccare la.... Strada giusta per gestire gli ospedali e le cliniche? Il compagno Gino, sostenuto dalle poche Sardine, piomberebbe in Calabria per cantare “Bella ciao!” e per lottare... Salvini, non per... salvare la disastrata sanità locale. Non so voi, io mi rifiuto di pensare che non ci sia un medico, un primario, un rettore calabrese, che possa occuparsi dell’emergenza ospedaliera, in Calabria.

Un pneumologo di Catanzaro, Luigi Camporota, laureato all’Università Magna Grecia di Reggio Calabria, ha curato, bene, il primo ministro inglese, Boris Johnson colpito, nella primavera scorsa, dal Covid-19.

Ha detto, con orgoglio, il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo : “Quando l’emergenza finirà, saremo pronti ad accogliere Camporota per festeggiarlo e rendergli omaggio”.

“Per tutta la nostra comunità-ha aggiunto il primo cittadino- la notizia, molto positiva, testimonia come il livello di preparazione e di studio, offerto dal nostro ateneo, sia grado di formare medici, che riescono ad affermarsi in tutto il mondo”.

Perché non si possono scegliere professionisti simili?

Il primo, nominato dal governo, su indicazione dei grillini, non aveva capito cosa fare, il secondo ha delle idee abbastanza bizzarre, boccia le mascherine e applica il principio “fate l'amore e non fate la guerra !”.

Non ci resta che....Sperare che il prossimo commissario alla sanità, in Calabria, sia locale e, soprattutto, si dimostri più serio e competente dei primi due, scelti da Conte e dal ministro della Salute, che non è un medico, come in Francia, ma un ex funzionario di partito.