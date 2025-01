Calderone: "Fare di più su precariato, occupazione femminile e giovanile e sicurezza sul lavoro"

"In questi due anni abbiamo disegnato un mondo del lavoro più giusto e inclusivo, ma non basta"



"Avere la fiducia di una così larga parte dei cittadini italiani mi responsabilizza e mi fa sentire impegnata sempre di più nell'adottare scelte che migliorino il sistema del lavoro in Italia". Marina Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, intervistata da Affaritaliani.it, commenta i risultati del sondaggio dell'istituto demoscopico Lab21.01 (per Affaritaliani.it) secondo i quali proprio la titolare del dicastero del Lavoro è il ministro che ha maggiore fiducia tra gli italiani con il 52,5% dei consensi.

"In questi due anni abbiamo disegnato un mondo del lavoro più giusto e inclusivo, ma non basta: come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i dati sull’occupazione in Italia sono buoni, ma al contempo dobbiamo fare sempre di più sui temi del precariato, dell’occupazione femminile e giovanile e sul grande tema della sicurezza sui luoghi di lavoro", conclude il ministro Calderone.



