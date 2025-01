Sondaggi, fiducia in Meloni in aumento. Il 2025 parte bene. Calderone, Salvini e Tajani i ministri più amati

Fiducia ministri, terza posizione per Andrea Abodi, Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi



Parte bene il 2025 per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La fiducia nella premier e leader di Fratelli d'Italia, infatti, è in aumento dello 0,3% rispetto a novembre 2024 e si attesta oggi a quota 53,9%. Chi dichiara di non avere fiducia in Meloni si ferma al 46,1%. E' il principale dato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.01.

Tra i ministri del governo Meloni, in prima posizione ci sono Marina Calderone e i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Al secondo posto Adolfo Urso, Terza posizione per Andrea Abodi, Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Tra i partiti Fratelli d'Italia si conferma sopra il 30% mentre Lega e Forza Italia sono quasi alla pari. In calo il Pd, sale il Movimento 5 Stelle. Al 6% Alleanza Verdi Sinistra.