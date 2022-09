Calenda: "Destra non in grado di governare, post voto altra grande coalizione"

Elezioni, Calenda: "Destra non in grado di governare, dopo il voto altra grande coalizione"

"La destra non sarà in grado di governare, dopo il voto ci sarà un'altra grande coalizione". E' quanto sottolinea il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista a La Stampa. "Un minuto dopo un eventuale pareggio, Salvini non è più alla guida della Lega, quindi ci sarà una Lega di governo, quello che rimarrà di Forza Italia, il Pd - afferma - Il Movimento 5 Stelle sta facendo un percorso di ritorno alle origini. Non può far parte di larghe intese con noi, Pd, Fi e la Lega post Salvini".

"Non possiamo fare una maggioranza politica con la destra - afferma Calenda - Berlusconi ha perso il diritto a rappresentare i popolari italiani, il posto in cui siede al Parlamento europeo, quando per la voglia senza limiti di fare il presidente della Repubblica, o del Senato, ha fatto cadere Draghi. Questa destra è irresponsabile".

"Non ce l'ho con il Pd, ma con la sua campagna che mira a dividere sempre di più un Paese che invece va riappacificato.Letta sbaglia a dividere il Paese, il pericolo non è il fascismo ma l’anarchia", conclude Calenda.