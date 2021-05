Camera: Renata Polverini torna in Forza Italia

Renata Polverini torna in Forza Italia da cui era uscita il 21 gennaio scorso per aderire al gruppo Centro democratico-italiani in Europa (poi abbandonato il 25 febbraio per restare al misto). L'annuncio lo da' su Twitter Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.; "Renata Polverini da oggi torna a far parte del gruppo di Forza Italia alla Camera e del nostro partito. Riabbracciamo un'amica e una collega di grande valore ed esperienza. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide con una freccia in piu' al nostro arco. Bentornata Renata", conclude.



FI. POLVERINI: È CASA MIA, ADESSO AL LAVORO PER RILANCIO PARTITO - "Torno in Forza Italia, casa mia, in realtà è come se non fossi mai andata via. Il mio partito, finalmente, ha adesso il ruolo che merita, a sostegno di un governo forte e di unità nazionale, guidato da una personalità di assoluto valore come Mario Draghi, e sta contribuendo attivamente a tirar fuori il Paese dall'emergenza sanitaria ed economica. In questi mesi non ho mai interrotto i rapporti con la base di Forza Italia, con il gruppo parlamentare, e con la delegazione azzurra al governo. Le telefonate, non ultima quella di ieri, del presidente Silvio Berlusconi, sempre affettuoso e coinvolgente, mi hanno convinta definitivamente a tornare nell'unico partito al quale sono stata iscritta dopo la mia esperienza nel sindacato e dopo gli anni alla presidenza della Regione Lazio. Continuerò a dare il mio contributo per il rilancio di un movimento che continuo a considerare l'unica area moderata e liberale della quale il Paese ha bisogno". Lo afferma in una nota Renata Polverini, deputata di Forza Italia.