Camilla, 29 anni da Finale Emilia. Affascinante assistente di La Russa

E' impossibile non notare l'assistente del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il suo nome è Camilla Bianca Mattioli, nata a Finale Emilia e laureata con una tesi su Silvio Berlusconi.

Accanto al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa - scrive il sito www.mowmag.com - è spesso presente da un po’ di tempo una ragazza bionda e slanciata che cattura l'attenzione di tutti. È la sua giovane assistente Camilla Bianca Mattioli, 29 anni, che ormai da qualche anno affianca l’esponente di Fratelli d’Italia, attualmente seconda carica dello Stato, nelle sue mansioni parlamentari.

Camilla Bianca Mattioli, originaria di Finale Emilia, è entrata nello staff del senatore La Russa, seguendone gli impegni politico-istituzionali, dopo un percorso universitario tra la Lumsa (Libera università Maria SS. Assunta) e la Luiss Guido Carli di Roma.

La politica di centrodestra aveva già segnato anche il percorso di studi di Camilla Bianca Mattioli: la sua tesi di laurea magistrale in relazioni internazionali, nell’anno accademico 2016/2017 con relatore Massimiliano Panarari, si intitolava infatti “Come Berlusconi ha cambiato le campagne elettorali in Italia”.

La tesi di Camilla Bianca Mattioli parte dalla crisi di sistema, per passare poi a Tangentopoli e la crisi dei partiti della prima Repubblica, a Silvio Berlusconi imprenditore economico e politico e a Berlusconi tra politica e impresa, con l’organizzazione di Forza Italia.

Quindi l’analisi del berlusconismo come fenomeno socioculturale e politico, della tv come strumento di egemonia subculturale, della strategia comunicativa, delle declinazioni e degli strumenti della comunicazione berlusconiana in campagna elettorale, per finire poi con la campagna elettorale del 1994 e con il come e il perché della campagna elettorale vincente. In tutto 180 pagine.

Le cronache parlano di lei come persona stimata, al pari della sua famiglia, papà Gary e mamma Simonetta. Sulle cronache nazionali è passata per esempio per qualche secondo sulla Rai, sul Tg1, dove l’attenzione degli spettatori è stata senz’altro attratta dal suo look con completo rosa shocking.

Il profilo Instagram di Camilla Bianca Mattioli, camiweiss, è privato: al momento in cui scriviamo ha 1.369 follower e ha pubblicato 966 post.

Sul suo Facebook, dove ha un migliaio di amici, non pare essere particolarmente attiva, almeno nella visualizzazione aperta a tutti, e le foto pubblicate risalgono a qualche anno fa.