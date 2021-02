Casalino: "Dissidenti 5s peccatori capitali".E il suo libro vola in classifica

"I cinque stelle non privilegiano il merito? 'Uno vale uno' significa che da noi i voti di Grillo o di Di Maio, valgono come quelli di qualsiasi attivista, senza che nessuno abbia un valore maggiore". Così Rocco Casalino, ospite di Maria Latella, al 'caffè della domenica', su Radio 24. "Noi - sottolinea l'ex portavoce di Giuseppe Conte - da statistiche, siamo comunque il gruppo con il maggior numero di laureati e di donne". "Abbiamo espresso Conte, Di Maio, Bonafede, Patuanelli, Fraccaro, che si sono sempre dimostrati se non superiori, almeno alla pari degli altri", conclude.

E intanto il libro di Rocco Casalino, "Il portavoce. La mia storia", è già al terzo posto sulla classifica di Amazon (in continuo aggiornamento). Superati Carlo Verdone e Barack Obama, ora potrebbe insidiare anche la leadership di Alessandro Sallusti.





M5S. CASALINO: "I DISSIDENTI COMMETTONO UN PECCATO CAPITALE"

"Esprimersi contro il voto online e' un peccato capitale, il peggior atto che si possa fare". Lo ha detto il portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, ospite di Maria Latella al Caffe' della domenica su Radio24. "La prima regola del Movimento 5 Stelle- spiega- e' che gli eletti sono solo dei portavoce degli iscritti, il parlamentare non deve fare quel cavolo che vuole ma deve seguire il programma con cui si e' presentato alle elezioni. Andare contro il voto online significa disattendere le indicazioni con le quali ci si e' presentati".

M5S: CASALINO, 'FATTE TANTE COSE, POSSIAMO ANDARE A TESTA ALTA NEL PAESE'

"Noi abbiamo fatto tante cose, possiamo andare a testa alta nel paese, Berlusconi non ha tolto le tasse, Renzi ha fatto il jobs act". Così Rocco Casalino, ospite di Maria Latella, al 'caffè della domenica', su Radio 24. "Nel caso di Conte c'è il recovery fund che ha rivoluzionato l'Europa", conclude Casalino.

GOVERNO: CASALINO, 'CON NOI FUORI C'ERA RISCHIO DI VEDER CANCELLATE CONQUISTE DEL M5S'

"Abbiamo dato la parola agli attivisti, la scelta è stata difficile, Grillo ha dato un percorso, ma gli attivisti potevano votare in dissenso, io comprendo la scelta di Grillo, ha interpretato il senso comune, se noi stiamo fuori magari cancellano le cose che abbiamo raggiunto, le nostre conquiste, a partire dal reddito di cittadinanza". Così Rocco Casalibo, ospite di Maria Latella, al 'caffè della domenica', su Radio 24.

M5S: CASALINO, 'CONTE PENSA AL BENE COMUNE, PER QUESTO SPERO CHE VENGA A DARCI UNA MANO'

"Conte torna all'università? Immagino che intanto torni fare il suo lavoro, io mi auguro che torni in politica". Così Rocco Casalino, ospite di Maria Latella, al 'caffè della domenica', su Radio 24, sul futuro di Giuseppe Conte. "Lui - assicura - pensa al bene comune, proprio per questo mi auguro che ci venga a dare una mano", conclude l'ex portavoce di Giuseppe Conte.