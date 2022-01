Casini: "Politica miglior attività umana". Rompe il silenzio con Affaritaliani

Casini sta guarendo dal Covid, preso per la seconda volta ma con effetti molto meno pesanti grazie alle tre dosi di vaccino



Come sta? "Sto benino, non posso lamentarmi", risponde alla domanda di Affaritaliani.it il senatore Pierferdinando Casini, ex presidente della Camera che sta guarendo dal Covid, preso per la seconda volta ma con effetti molto meno pesanti grazie alle tre dosi di vaccino.



"Ho il grande rammarico di non poter essere nelle prossime ore al funerale di David Sassoli, che conoscevo da tanti anni. Ha dato forza e centralità al Parlamento europeo, è un bell'esempio di passione per la politica. Sassoli ha dimostrato che, nonostante gli errori e le difficoltà, non c'è un'attività umana che valga la pena di essere vissuta come questa", conclude Sassoli.