Caso Castellino alla Camera. L'ex leader di FN presenta il suo partito

Castellino, ex leader di Forza Nuova, imputato per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre del 2021



"Domani alla Camera Giuliano Castellino, l'ex leader di Forza Nuova, responsabile dell'attacco alla Cgil, presenta il suo nuovo partito. A nessuno è venuto in mente di dire che non si può. La destra estrema sfrutta le istituzioni democratiche a proprio uso e consumo". A denunciarlo su twitter è Lia Quartapelle, responsabile esteri del Partito democratico. A cui si aggiunge l'ex segretaria generale della Cgil, ora senatrice dem, Susanna Camusso, che incalza: "Apprendo che domani alla Camera si svolgerà la presentazione del movimento politico 'Italia libera' a cui parteciperà Giuliano Castellino. Non do giudizi politici sul nascente movimento politico, ma sono esterrefatta che l'ex leader di Forza Nuova, imputato per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre del 2021, intervenga nella sede di una istituzione parlamentare".

Il 'caso' riguarda una conferenza stampa, prevista nel primo pomeriggio di domani, che si svolgerà a Montecitorio, nella sala dedicata agli incontri con i giornalisti, a cui dovrebbe prendre parte Castellino. La conferenza stampa è stata indetta per presnetare il nuovo soggetto politico 'Italia libera', fondato dallo stesso Castellino e presentato a fine ottobre in una conferenza stampa a Roma, ai Parioli, assieme al suo difensore - per il processo sull'assalto alla sede nazionale della Cgil - l'avvocato Carlo Taormina.