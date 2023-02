Cateno De Luca, Mr 500mila preferenze, lancia Sud chiama Nord

Un bottino di 500mila preferenze fa gola a tutti

Ha preso 500mila preferenze alle ultime elezioni regionali in Sicilia da solo, senza alcuna alleanza. È riuscito ad ottenere anche l’1% nazionale, bottino maturato nel suo fortino siculo. Ha eletto due parlamentari vincendo gli uninominali di Messina. Adesso Cateno De Luca è pronto a lanciare il nuovo progetto su tutto il territorio nazionale “Sud chiama Nord”, che presenterà a Roma il 3 e 4 marzo.









“Ci saranno tante importanti presenze”, annuncia Cateno De Luca che dalla sua Sicilia lancia la corsa anche per le Europee del 2024 proprio di Sud chiama Nord. Ribadisce che sarà in campo ed è pronto a sorprendere come ha già fatto in occasione dell’ultima tornata elettorale. Nel frattempo il leader di Sud chiama Nord ha ufficializzato anche la sua candidatura a sindaco di Taormina. Molto attivo sui social, nelle ultime settimane è molto presente anche in televisione e promette battaglia sul tema dell’autonomia della Lega.









Il telefono di Cateno De Luca, affermano fonti bene informate, è bollette, dal giorno dopo le ultime elezioni non smette di squillare. Diversi partiti nazionali, da destra a sinistra, hanno bussato alla porta di Cateno De Luca, del resto un bottino di 500mila preferenze fa gola a tutti. Ma lui ha scelto la strada solitaria, nessuna alleanza a Palermo e nemmeno a Roma.Il 3 e 4 marzo a Roma, all’hotel St Martin, darà il via alla Nuovo progetto Sud chiama Nord, che come detto sarà in campo alle prossime elezioni europee.