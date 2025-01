Autonomia, Forza Italia: "No fretta né eccessiva cautela, farla nel modo giusto"

"Forza Italia è convinta su questa linea, anche i nostri governatori del Sud come Occhiuto in primis hanno solo messo in guardia sul come realizzare questa autonomia"

"Non serve né fretta né però eccessiva cautela". Con queste parole Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla richiesta forte che sta arrivando da moltissimi esponenti della Lega in Veneto di modificare già entro l'estate la legge Calderoli sull'autonomia regionale differenziata e poi procedere subito in modo spedito con le intese Stato-regioni.



"Il tema dell'autonomia è nel programma elettorale e quindi il Centrodestra ha tutte le intenzioni di fare questa riforma. Ma di farlo nel modo giusto. Forza Italia è convinta su questa linea, anche i nostri governatori del Sud come Occhiuto in primis hanno solo messo in guardia sul come realizzare questa autonomia e sul fatto per esempio dei lep (livelli essenziali delle prestazioni) che vanno finanziati e strutturati nel momento in cui stesso parte il percorso dell'autonomia. Ma il Centrodestra ha nel riformismo degli obiettivi molto chiari. Questo dell'autonomia verrà perseguito con la stessa forza con cui stiamo perseguendo quello della separazione delle carriere che ha ottenuto un primo passaggio politicamente molto importante e significativo. Così come si va avanti sul premierato e, in generale, ammodernare questo Paese come non si riusciva a fare da tanti anni", conclude Cattaneo.



