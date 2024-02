Cdx unito a Cagliari per Truzzu. Salvini: "Con Meloni avanti per 5 anni"

Sardegna, Meloni: "Ma che è il campo largo? Cittadini non sono cavie da laboratorio"

"Non veniamo in Sardegna a fare l'esperimento del campo largo. Ma che è? I sardi non meritano di essere cavie di un esperimento per mettere insieme gente che a Roma manco si saluta e qua fa finta di volersi bene", ha detto a Cagliari la premier Giorgia Meloni, nel corso dell'evento elettorale a sostegno della candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della regione Sardegna. "Il campo largo lo abbiamo già visto - ha rimarcato la leader di Fdi - è il Conte due".

Lavoro, Meloni a Cgil Sardegna: "Norme su sicurezza lunedì in Cdm"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo alla Fiera di Cagliari per partecipare al comizio a sostegno di Paolo Truzzu ha incontrato una rappresentanza della Cgil che protestava contro le morti sul lavoro. "Conosco i numeri. Come lei sa abbiamo già assunto lo scorso anno 800 nuovi ispettori del lavoro. Evidentemente non basta, ne abbiamo parlato stamattina in Consiglio dei ministri per preparare le norme che arriveranno lunedì. Ci sono anche alcune proposte che arrivano dal sindacato che secondo me sono interessanti, sulle quali stiamo lavorando. Convocheremo prima di lunedì il tavolo nazionale dei sindacati più rappresentativi. Ascoltiamo e lavoriamo insieme sulle proposte. E' un tema su cui abbiamo cercato fin dall'inizio di dare dei segnali". "C'è una proposta di iniziativa di Fdi per portare il tema della sicurezza sul lavoro nelle scuole, per aggiungere un'ora, per insegnarla, che dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni. Se ci sono altre proposte su questo tema sono assolutamente a disposizione. Penso non sia un tema su cui dividerci, ma su cui lavorare insieme", ha aggiunto Meloni.

Centrodestra, Salvini: "Io e Giorgia avanti insieme, come una sola persona per 5 anni"

"Fatemi dire che l'unità che state dimostrando è la cosa più preziosa e in chiave nazionale ve lo dico e ci stavamo sorridendo prima. Più sul Corriere e sulla Repubblica provano ad allontanare me e Giorgia più io e Giorgia andiamo avanti insieme, compatti, come una sola persona per cinque anni, non un minuto di meno". Lo dice Matteo Salvini, dal palco di Cagliari, per l'evento elettorale con i leader del centrodestra, in appoggio di Paolo Truzzu alla guida della Regione Sardegna. "Su questo palco ho sentito le stesse parole dal governatore uscente dal governatore entrante, fatemi dire grazie a Christian Solinas e buon lavoro a Paolo Truzzu", conclude.

Tajani: "Centrodestra unito in Sardegna per vincere"

"Noi ci siamo tutti, siamo uniti. Mi dispiace per la sinistra che è divisa. E lavoriamo insieme per vincere insieme tutte le elezioni. Si mettano l'anima in pace e si rendano conto che in Italia nessuno ha paura di noiu perchè siamo persone serie, affidabili e perbene". Così Antonio Tajani al comizio a Cagliari per le regionali in Sardegna.