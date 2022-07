Centrodestra, premier indicato da chi ha più voti. C'è l'accordo

Elezioni, vertice alla Camera tra Meloni, Salvini e Berlusconi



Confermate le anticipazioni di Affaritaliani.it. Trovato nel Centrodestra l'accordo sulla premiership: il partito che prende più voti indicherà il presidente del Consiglio. Ciascuna lista si presenterà indicando il proprio capo politico. In pratica viene ribadito il sistema utilizzato nelle elezioni del 2018. Il clima del vertice di Centrodestra viene descritto come "buono". Si va "verso una intesa" su un "pacchetto complessivo di regole" in vista delle elezioni del 25 settembre.



Per le circoscrizioni all'estero ci sara' una lista unica del centrodestra. E' quanto hanno a deciso nel corso del vertice che e' ancora in corso. Sempre nel corso della riunione si e' deciso di istituire un tavolo per il programma.

"Lavoro, tasse, sicurezza. Azzerare la legge Fornero e quota 41, flat tax estesa anche ai lavoratori dipendenti, bloccare gli sbarchi a migliaia di clandestini". Cosi' Matteo Salvini indica al tg5 le priorita' del programma di centrodestra.



LE ANTICIPAZIONI DI AFFARITALIANI.IT



Centrodestra, Salvini: "I nomi dei ministri importanti prima delle elezioni"



Premier Centrodestra, l'accordo c'è. Capitolo chiuso. Ecco i dettagli