Centrodestra, Salvini: "I nomi dei ministri importanti prima delle elezioni"

Chi sarà Premier? FdI chiede "programmi e regole certe"



E' il giorno del tanto atteso vertice di Centrodestra. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e i leader dei partiti minori della coalizione si vedranno oggi alle 17 a Montecitorio. Prevale l'ottimismo e, come ha scritto Affaritaliani.it, verrà confermato l'accordo che il premier verrà scelto, in caso di vittoria nelle urne, dal partito che prenderà più consensi. Verso l'intesa anche sui collegi uninominali con la formula della media ponderata tra ultimi sondaggi e risultati delle Politiche 2018 e delle Europee 2019.

SALVINI: "I NOMI DI ALCUNI MINISTRI PRESENTATI PRIMA DEL VOTO"

"Oggi parliamo di programmi, pace fiscale e taglio di tasse alle imprese per dare più lavoro ai giovani e alzare gli stipendi ai lavoratori. Il premier lo sceglieranno gli italiani, come è giusto che sia, col loro voto. E proporrò che i nomi di alcuni ministri importanti vengano presentati ai cittadini prima del voto. Andremo d’accordo su tutto, lasciamo litigi e divisioni alla sinistra". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini in vista del vertice di Centrodestra di oggi pomeriggio.



FDI: "PIU' TRASPARENTE E' IL PROGETTO, MEGLIO E'"

"Speriamo che nel vertice di oggi si parli di programmi, regole e certezze da dare agli italiani nel nome della trasparenza e su come il Centrodestra arriverà al governo del Paese. Decideremo insieme quali saranno le cose che potremo fare per il bene degli italiani e chi saranno le donne e gli uomini che se ne assumeranno la responsabilità". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida in vista del vertice di Centrodestra di oggi pomeriggio. Alla domanda se condivida la proposta di Matteo Salvini di indicare prima del voto i nomi di alcuni importanti ministri, Lollobrigida risponde: "Più è trasparente il progetto del governo di Centrodestra e, personalmente, più sono d'accordo e meglio è. Gli italiani devono sapere il giorno delle elezioni che investimento fanno votando il Centrodestra. E' quello per cui ci siamo battuti per dieci anni", conclude.