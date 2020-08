Affaritaliani.it pubblica in esclusiva le firme dei tre leader del Centrodestra - Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi - al documento che segna l'accordo tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia con il quale viene dato il via libera all'autonomia regionale, come chiesto dal presidente Luca Zaia, e alla riforma presidenzialista. Nell'intesa c'è anche, su richiesta esplicita della Meloni, l'ok di Salvini e Berlusconi al cosiddetto 'patto anti-inciucio'.