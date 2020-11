"Ceto medio e operai abbandonati. Ecco perché la sinistra fa fatica"

"Trump non prende voti solo perché è un demagogo o perché spara cazzate", afferma ad Affaritaliani.it Massimo Cacciari, commentando il risultato non eccezionale di Joe Biden negli Stati Uniti che, anche se diventerà presidente, ha dovuto combattere fino all'ultima scheda. "Da trent'anni la classe operaia e il ceto medio perdono status economico e sociale. Il vero problema è che si è fermata la mobilità sociale, il cosiddetto ascensore sociale. Una catastrofe per la democrazia che si regge proprio sul ceto medio che ovviamente punta a migliorare le proprie prospettive".

"Dopo la caduta del Muro di Berlino, nel 1989, e la fine della Terza Guerra Mondiale la sinistra ha creduto di poter vincere facilmente puntando sulla globalizzazione e sul neo-liberismo. Completa e totale subalternità culturale e strategica. Una catastrofe per la sinistra europea, un po' meno in America dove i democratici sono un insieme di movimenti con una storia molto radicata e probabilmente possono riprendersi prima che nel Vecchio Continente".



Insomma, la sinistra è sempre quella della ztl... "Estremizzando il concetto, in molti Paesi europei sì. Il voto è sempre di opinione e, ad esempio io, mai voterei Trump o Salvini, ma c'è stato un vero e proprio smottamento tra le classi lavoratrici e il ceto medio, sempre in bilico tra occupazione e disoccupazione. Le prospettive di crescita economica e sociale sono esiziali per la democrazia che ha basi materiali e non vaghe. Per essere il migliore possibile, il regime democratico deve garantire benessere e crescita. Se è solo una cieca promessa poi operai e ceto medio votano la destra".

Infine il j'accuse di Cacciari: "La sinistra in tutto il mondo non è riuscita a governare i processi di trasformazione economica e sociale e non ha saputo difendere gli interessi di ceto medio e classe operaia. Non era semplice, vero, visto la grande trasformazione in atto, ma credo proprio che non abbia nemmeno voluto difenderli".