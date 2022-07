Chi è Davide Crippa, il 5S anti-Conte. Torinese e deputato al secondo mandato

Crippa sta cercando di mettersi a capo di una fronda di governisti che possano votare la fiducia a Mario Draghi



Nato a Torino l'11 aprile 1979, deputato al suo secondo mandato e quindi, in base al vincolo del doppio mandato, non verrà ricandidato alle prossime elezioni politiche dal Movimento 5 Stellle. Ma Davide Crippa, capogruppo alla Camera dei pentastellati, non verrebbe ricandidato comunque, a prescindere dalla regola di massimo due legislature, perché ormai è diventato il nemico numero uno di Giuseppe Conte. Ieri, insieme al Partito Democratico, ha tentato il blitz durante la capigruppo cercando di invertire l'ordine delle comunicazioni del presidente del Consiglio in modo tale che se avesse parlato prima alla Camera e poi al Senato avrebbe potuto avere un'ampia maggioranza considerando che quasi tutti i governisti 5 Stelle in odore di scissione sono deputati e non senatori. Il blitz poi è fallito e Conte, non informato, è andato su tutte le furie.

Crippa non è certo un peones grillino. E' entrato in Parlamento per la prima volta nel 2013 nelle fila del M5S. Alle elezioni politiche del 2018, ricandidatosi con i pentastellati, è stato confermato deputato e rieletto nel collegio plurinominale Piemonte 2. Nel giugno 2018, nel primo governo Conte I, è stato sottosegretario allo sviluppo economico con l’allora ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. La sua figura nel M5S, dopo mesi di ombra, riemerge nel dicembre 2019 quando è eletto capogruppo alla Camera.

Crippa si è caratterizzato negli ultimi anni come un moderato, lontano dalle posizioni del M5S della prima ora e dei Vaffa. Lontanissimo quindi da Alessandro Di Battista, è sempre stato considerato un dimaiano. Ha scelto di non seguire i suoi ex compagni di partito in Insieme per il Futuro ma ora potrebbe guidare 30-40 deputati M5S che non vogliono strappare, non vogliono le elezioni dopo l'estate e ritengono giusto confermare la fiducia al governo Draghi. Non solo, Crippa crede nel campo largo di Enrico Letta e considera un errore la rottura di Conte.

Dopo la mancata fiducia del Movimento cinque stelle al Dl Aiuti e le dimissioni di Mario Draghi da premier, Davide Crippa – in veste di capogruppo alla Camera del M5S – sta cercando di mettersi a capo di una fronda di governisti che possano votare la fiducia a Mario Draghi. Con lui anche un gruppo importante di deputati che potrebbe rinfoltire le fila di Luigi Di Maio. Crippa non ha partecipato alla standing ovation per Conte durante l'ultima riunione congiunta dei parlamentari ed è stato lui a decidere di liquidare Rocco Casalino, non rinnovandogli il contratto al Gruppo a Montecitorio.