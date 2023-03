"Chi imbratta è solo un criminale". Fratelli d'Italia attacca Schlein

Donzelli: "Mi dispiace Schlein, non è questione di dito e luna: chi riempie con i secchi di vernice Palazzo Vecchio è un criminale e anche un criminale ambientale, perché servirà un sacco di acqua per pulire..."

Montano le polemiche su Elly Schlein. La segretaria del Pd di fatto ha affermato che con gli attivisti ambientalisti che imbrattano il patrimonio artistico del nostro Paese bisogna dialogare. Per la segretaria del Pd con i vandali bisogna sedersi a un tavolo e trattare. Parole, quelle della Schlein, che hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico. Già ieri Matteo Renzi ha puntato il dito contro la segretaria del Pd: "Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza.

Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all’identità di un popolo. Chi vandalizza l’arte non merita di essere ascoltato: merita di essere punito". E oggi a rincarare la dose è Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia che dà una lezione alla leader dem: "Non è il bene dell’ambiente andare a sporcare i monumenti e le opere d’arte.

Mi dispiace Schlein, non è questione di dito e luna: chi riempie con i secchi di vernice Palazzo Vecchio è un criminale e anche un criminale ambientale, perché servirà un sacco di acqua per pulire...".