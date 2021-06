Comuni, ecco la proposta di legge M5S: "Mai più ammucchiate di liste civiche"

“Ho presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge a mia prima firma che potrebbe rivoluzionare il modo di fare politica nei comuni, allontanando i furbetti delle liste che appoggiano un candidato sindaco per un proprio tornaconto personale”, annuncia il deputato del MoVimento 5 Stelle Davide Galantino.

“Prevediamo che, anche nei comuni con più di 15.000 abitanti, ogni candidato sindaco possa essere sostenuto da una sola lista, non più da 5 o 10 come succedeva in passato”, prosegue Galantino.“Ad ogni elezione comunale appaiono magicamente liste civiche costruite ad hoc per rastrellare voti e più liste significa risultati finali falsati. Con questa legge, nata dal basso e votata sulla piattaforma Rousseau, metteremo fine a questo inganno.”- conclude Davide Galantino.