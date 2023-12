Meloni a letto con otoliti, la conferenza stampa si terrà il 4 gennaio

Meloni a letto con otoliti, la conferenza stampa slitta al 4 gennaio

A nemmeno 24 ore dal secondo rinvio della conferenza stampa di fine anno , i collaboratori vicini alla premier fanno sapere nuova data e orario: il 4 gennaio alle ore 11. La premier Giorgia Meloni è infatti affetta da otoliti, una sindrome il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Una malattia che causa vertigini e nausea, e costringe al riposo. La premier, secondo quanto scrive l'Adnkornos, è a letto e al buio da due giorni. Ieri sera, scrive ancora l'agenzia stampa, un otorino ha visitato Meloni a casa diagnosticando la "sindrome otolitica" e le ha eseguito "la manovra" per risolvere la situazione. La premier però è "già in via di miglioramento", le è stato prescritto il collare e questa mattina "è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono".