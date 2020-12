Conte: "2020 durissimo, ma grande unità. Il nuovo anno sarà del riscatto"

Conte, in 2020 prova durissima ma momenti di grande unita' - Nel 2020 "abbiamo vissuto momenti di grande unita'. Abbiamo toccato con mano lo spirito di solidarieta' di tante persone che sono rimaste impavide in prima linea. Abbiamo constatato il senso di responsabilita' di tanti cittadini che hanno dato il loro contributo al bene comune semplicemente rispettando le regole. Ci siamo tenuti per mano tutti insieme, pur rimanendo distanti." Lo scrive su fb il premier Giuseppe Conte che aggiunge: "Abbiamo vissuto un anno difficile. Difficilissimo. Abbiamo affrontato, e stiamo ancora affrontando, una prova durissima".

Conte,non dimenticheremo 2020, nuovo anno sara' del riscatto - "Il 2020 non lo dimenticheremo. Ora pero' e' arrivato il momento di riprenderci le nostre vite, di lavorare per reinventare una societa' migliore. Il nuovo anno deve essere l'anno del riscatto. Ciascuno di noi fara' la sua parte e tutti insieme lavoreremo alla ripresa e al rilancio dell'Italia. Buon 2021 a tutti gli italiani." Lo scrive il premier Giuseppe Conte su facebook.