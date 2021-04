Conte fa jogging con la sua amata Olivia e butta giù la pancia... FOTO

GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO INSIEME AL PARCO A FARE JOGGING

“Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare perché di solito a nessuno vai bene così come sei”, cantava Luca Carboni nel 1992. Parole che sembrano scritte per Giuseppe Conte. Infatti, l’ex premier dopo aver preso per mano il Movimento Cinque Stelle, ha una bella gatta da pelare. Non sarà facile mettere ordine nel caos che caratterizza i pentastellati in questa fase storica. E’ per questo che Conte si tiene in forma facendo jogging insieme alla bellissima e garbata Olivia Paladino.