Conte gela Schlein: "Alleanza col Pd fuori luogo. Il campo largo non esiste"

Conte in Puglia da Vespa: "Sulla guerra in Ucraina non vedo nessuna svolta Schlein"

Guerra Ucraina, campo largo, alleanze strategiche, rapporto col Pd e Pnrr: il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte interviene a tutto campo all'ultimo ciclo di interviste della rassegna politica "Forum in Masseria" di Bruno Vespa andata in scena a Manduria (Puglia). Sul primo punto Conte dichiara: "Prendo atto che sulla guerra non ci siamo, non vedo svolte da parte del Pd: confido che possano esserci perchè fino adesso il partito continua sulla linea bellicista, ovviamente quando si tratta di votare concretamente i vari provvedimenti".

"Siccome in guerra ormai, indirettamente ma temo direttamente tra un po', ci siamo anche noi, dico che abbiamo pieno titolo per sederci a un tavolo e non possiamo offrire a Zelensky una cambiale in bianco, ché ci dica lui come e quando vuole fare la pace, se la vuole fare, a quali condizioni, se vuole arrivare a Mosca o se deve vincere Putin", rimarca Conte.