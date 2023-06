Masseria Vespa, 250mila € per promuovere i vini e fare aumma aumma con Meloni

Forum in Masseria, per Bruno Vespa 250mila euro da sponsor e aziende. Tutti i nomi

Non s'arrestano le polemiche intorno alla quarta edizione di "Forum in Masseria", la rassegna politica che sta andando in scena nel resort di Manduria, in provincia di Taranto (Puglia), di proprietà di Bruno Vespa, giornalista Rai di lungo corso. Oltre alla premier Giorgia Meloni, accolta venerdì 9 giugno, quest'anno hanno partecipato otto ministri, tra i quali Matteo Salvini, Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, Adolfo Urso, Gilberto Pichetto Fratin, Orazio Schillaci, Raffaele Fitto e Gennaro Sangiuliano.