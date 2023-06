Vespa in Masseria e la pubblicità occulta: Fnsi valuta l'esposto all'Antitrust

Forum in Masseria, la rassegna politica diventata uno spot? Fnsi: "Maxi spot all'iniziativa imprenditoriale dell'artista Vespa"

Continua a far discutere la quarta edizione di "Forum in Masseria", la rassegna politica che sta andando in scena nel resort di Manduria, in provincia di Taranto (Puglia), di proprietà di Bruno Vespa, giornalista Rai di lungo corso. Oltre alla premier Giorgia Meloni, accolta venerdì 9 giugno, quest'anno hanno partecipato otto ministri, tra i quali Matteo Salvini. L'accusa principale è di "pubblicità occulta" che si starebbe facendo il giornalista-imprenditore alle spalle del festival politico.

"L’appuntamento in Puglia si è tramutato in un maxi spot a una iniziativa imprenditoriale dell’artista Vespa", ha dichiarato ieri il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, in occasione dell’intitolazione dell’aula comunale di Brusciano a Giancarlo Siani. La Federazione Nazionale Stampa Italiana starebbe quindi valutando "un esposto all’Antitrust sull’evento organizzato da Vespa nella sua masseria”. "Non possiamo tacere che si tratta di una ulteriore dimostrazione di sudditanza al governo: da ‘terza camera’ a ‘resort del governo’. Del resto, i dati dell’Osservatorio di Pavia relativi ai tg sono impressionanti. Siamo certi che siano già all’attenzione dell’AgCom”, ha detto ancora Trapani.