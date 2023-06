La Meloni nella suite di Vespa: cena a base di pesce col compagno

Meloni ospite di Bruno Vespa

La premier Giorgia Meloni è reduce dall'intervista con Bruno Vespa nell'ambito della quarta edizione di "Forum in masseria". Meloni è arrivata in Puglia ieri sera e questa mattina, insieme alla sua famiglia, ha fatto colazione a bordo piscina. Come scrive il Quotidiano di Puglia, insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra, Meloni ha cenato nella masseria con la famiglia Vespa dove ha poi trascorso la notte.

Per cena, menù di pesce preparato dallo chef stellato Paolo Gramaglia: due i primi - tagliatelle di seppia con salsa di zucchine alla scapece e mentuccia e risotto con pomodorini gialli, granita di riccio, gamberi di nassa e carbone di lampone - un secondo, una cornucopia di orata ripiena di scarola, capperi olive e colatura di alici e una cassatina pugliese. Il tutto accompagnato da vino bianco e rosè di produzione della tenuta Vespa. Meloni, insieme al marito e alla figlia Ginevra, ha dormito in una delle 12 suites imperiali presenti in Masseria.