Conte intervistato da Perrino: a cena col cattivissimo Bonomi anziché Landini

A cena con il segretario della Cigl Landini o con il presidente di Confindutria Bonomi che vi bastona frequentamente? "Con Landini ho più occasioni di confronto. Quindi forse andrei a cena con Bonomi...", spiega il premier Giuseppe Conte intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino nel corso de La Piazza 2020 a Ceglie Messapica.



Nel derby tra gli editori, Cairo-Elkann, Giuseppe Conte non ha dubbi: "Senza nulla togliere a Cairo, andrei con Elkann parleremmo non solo delle sue responsabilità editoriali, ma anche dell'automobile che in questo momento è un'azienda che va sostenuta"



E ancora: con il giurista Cassese o con l'economista Cottarelli? "Con Cassese non andrei a cena, perché ormai ha diffuso il suo pensiero su tutti i giornali, quindi andrei con Cottarelli..."

Crimi e Zingaretti? "Li porterei entrambi a cena, abbiamo molto di cui parlare anche in prospettiva elezioni regionali"



Feltri o Sallusti? "Con Sallusti che mi sembra persona più ragionevole".

Il premier invece non si esponde tra direttore del Corriere della sera Fontana o a quello di Repubblica Molinari, Conte ironizza non si sbilancia...

E poi: a cena con Salvini o Meloni? Fontana o Zaia? Grillo o Casaleggio? Tavaglio o Cerasa?

