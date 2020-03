Conte: “L’Ue dovrà venirci dietro. Chiederemo la flessibilità necessaria”

"Non è la prima volta che siamo di fronte ad una emergenza nazionale - dice Conte - siamo un Paese che non si arrende, è nel nostro dna. Questa sfida non ha colore politico, va vinta con l'impegno di tutti. A gennaio abbiamo messo in campo misure che sono parse drastiche, ma che in realtà erano adeguate a tutelare la salute dei cittadini. Abbiamo sempre agito sulla base della valutazione del comitato tecnico-scientifico, scegliendo sempre la linea della trasparenza e della verità, senza alimentare diffidenze e complottismi". Per Conte "siamo sulla stessa barca. Chi è al timone ha il dovere di indicare la rotta. Adesso sono in arrivo nuove misure e dobbiamo fare insieme uno sforzo in più".