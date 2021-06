Doppio mandato M5S, Conte frena sulla deroga. Alleanze, siluro a Letta

Giuseppe Conte si trova oggi a Napoli per aprire la campagna elettorale del M5s a sostegno di Gaetano Manfredi. L'ex premier prende tempo sulla deroga al vincolo del doppio mandato e avverte il Pd di Enrico Letta: nessuna alleanza a tutti i costi.



Ma andiamo con ordine. In mattinata, ad accoglierlo in piazza Bellini una delegazione del movimento disoccupati 7 novembre, che l'ex premier ha avuto modo di incontrare, insieme con Manfredi. Stando a quanto riporta il rappresentante movimento, Eddy Sorge, Conte ha dato la propria disponibilità a farsi portavoce delle loro istanze a Roma. Insieme a Gaetano Manfredi, all'evento erano presenti anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e il presidente della Camera, Roberto Fico.

Antonio Accurso, segretario Uilm Campania, componente della delegazione di Whirlpool che ha incontrato Conte a margine di un appuntamento con la stampa, ha spiegato che l'ex premier "si è impegnato a intervenire sui ministri Giorgetti e Orlando per impedire i licenziamenti, anche attraverso la proroga del blocco, e a riconvocare il tavolo per dare risposte alla vertenza". "Whirpool non può essere una delle vertenze che ci dimentichiamo - ha spiegato- bisogna fare il massimo, come ha fatto il suo governo. Anche questo governo deve dimostrare autorevolezza nei confronti delle multinazionali. Finché ci sarà speranza, continueremo a lottare". "Noi lavoratori abbiamo informato Conte delle manifestazione dello sciopero generale di gruppo a Roma alle 10 sotto il ministero dello Sviluppo. Gli abbiamo chiesto sostegno e di essere presente per dare visibilità ai suoi impegni", ha concluso Vincenzo Accurso delle Rsu Whirlpool.

Successivamente, prima della conferenza stampa, sul sostegno del candidato sindaco al Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, l'ex premier ha parlato di "sfida bella ed entusiasmante". "Quando ero a Palazzo Chigi - prosegue Conte - ho sofferto anch'io molto le distanze, ma ora è molto importante tornare a incontrare la gente e a parlare con la gente. È il sale della politica". Conte riconosce che, con la campagna elettorale, "ci aspettano sfide importanti". "Le affronteremo con il sorriso - ha assicurato - portando le nostre proposte su tutti i territori, senza combattere con i nostri avversari. Lavoreremo per portare le nostre proposte e ascoltare le persone per capire le loro esigenze". Riportare in alto il M5S "non è un cammino difficile, anzi è più semplice", perché "abbiamo la possibilità di tornare tra la gente e di questo sono contento", ha spiegato Conte a un cronista.

Intervenendo poi alla conferenza stampa, apripista della campagna elettorale a sostegno della candidatura di Gaetano Manfredi, Giuseppe Conte ha dichiarato: "Serviranno dei passaggi in Parlamento per dare piena applicazione al Patto per Napoli. Le forze del centrodestra devono partecipare a questo percorso. Se amano Napoli, devono dimostrarlo con i fatti". "E' facile dimostrarsi amanti della città a parole - ha aggiunto - ma per dimostrarlo è necessario sottoscrivere quelle proposte legislative che porteremo al più presto". Conte ha ricordato di essersi fatto "latore, con altre forze del centrosinistra, della sfida lanciata da Manfredi. Ha parlato un linguaggio di verità, e ai cittadini dobbiamo parlare il linguaggio della verità".

Sul movimento ha poi detto: "Il M5s è unito. Se qualcuno parla a titolo personale, lo fa perchè ha una propria opinione, che è fuori dal progetto della città". In vista delle Comunali del prossimo autunno, ha infatti rimarcato che il M5s a Napoli "si aspetta di essere una forza determinante e incisiva". "Siamo convinti di dover recitare un ruolo di assoluti protagonisti in questo progetto politico per Napoli - ha aggiunto - vogliamo raggiungere risultati importanti, ma non per l'ambizione del Movimento, ma per poter avere i numeri e la forza per realizzare questo progetto".



M5S, Conte: Alleanza con Pd? Laddove non sarà possibile non mi strappo le vesti - "Questo dialogo qui a Napoli sta dando un importante frutto e ha generato questa importante proposta”. Così l’ex premier Giuseppe Conte, a Napoli con il candidato sindaco Gaetano Manfredi, rispondendo ad una domanda sull’alleanza tra Pd e M5S, andata in porto a Napoli ma non in altre città. “Sta generando ottime proposte anche in altre amministrazioni - dice Conte -. Stiamo lavorando insieme in Calabria ad esempio. Ma laddove non è possibile non mi straccio le vesti". Poi spiega: “Le fusioni a freddo, queste operazioni forzate calate dall'alto non funzionano. Io sto ascoltando molto i territori tutti i giorni, per raccogliere sensibilità”.



M5s: Conte, mandati? Decido io quando sul tavolo, scelta insieme - "Adesso ci occupiamo dello statuto e poi parlero' il linguaggio della verita'. Sul secondo mandato decido io quando sara' il momento e poi decideremo insieme la soluzione con tutta la comunita' M5s". Lo ha detto il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa a Napoli, rispondendo a chi gli chiede del nodo del secondo mandato e del futuro di personalita' come Luigi Di Maio e Roberto Fico. "Servono i tempi tecnici, alcuni giorni, per annunciare la date dell'evento di presentazione dei nuovi documenti: carte dei principi e dei valori, il nuovo statuto. Poi daremo tempo tempo per le osservazioni e andremo al voto", ha affermato Conte.



M5s: Conte, a giorni progetto,se comunita' lo vorra' io leader - "Presenteremo a giorni il progetto, se gli iscritti lo vorranno, se l'ampia e accogliente comunita' lo vorra' saro' il leader". Lo ha detto il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte in conferenza a Napoli. "Vogliamo essere forza determinante e incisiva", ha aggiunto.



Calabria: Conte, ci sono condizioni per alleanze ma serve nome - "Ci sono le condizioni anche per un Patto per la Calabria (sul modello di quello sottoscritto per Napoli con la convegenza M5s, Pd e alleati su Gaetano Manfredi, ndr.), con tutte le forze di centrosinistra e le forze civiche". A dirlo, a Napoli, l'ex premier Giuseppe Conte. "Ci sono le premesse e le condizioni - ribadisce - bisogna trovare un grande o una grande interprete per questo progetto".