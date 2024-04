MINI, Oliver Heilmer rivoluziona il design della nuova Aceman 100% elettrica

Nel mondo dell'automotive, la MINI ha sempre rappresentato un'icona di stile e praticità.

Oggi, parliamo con Oliver Heilmer, il capo del design di MINI, che ci porta dentro al processo creativo della nuova MINI Aceman, il primo modello completamente elettrico che promette di rivoluzionare il design del marchio.

Signor Heilmer, quando è entrato in MINI nel 2017, come ha iniziato a sviluppare una visione che guidasse i modelli verso il futuro?

Dato che MINI è un marchio molto tradizionale, la domanda era: come si fa a far evolvere un marchio come questo verso il futuro? Per rispondere a questa domanda, siamo tornati indietro fino alla nascita della Mini classica per comprendere lo spirito di Sir Alec Issigonis e per capire dove si sta dirigendo il marchio MINI nel contesto odierno. Il passo successivo è stato quello di esplorare l'essenza della Mini originale insieme al nostro team molto eterogeneo e mettere alla prova la nostra mentalità creativa. Questa è stata la nostra base per sviluppare una visione generale del design del marchio che servisse da principio guida nella progettazione dei nuovi prodotti.

Qual è stata la sfida più grande nello sviluppo di un linguaggio di design completamente nuovo?

La sfida più grande è stata ed è tuttora il profondo legame con la storia del marchio. La prima MINI è stata un vero e proprio punto di rottura con il passato e fa parte della storia. Potremmo dire che MINI è innovazione e lasciare che tutto ciò che è accaduto prima rimanga nei libri di storia. Ma questo significherebbe dimenticare il cuore del marchio. Invece, ora parliamo di caratteri indipendenti - e la MINI Cooper ha immediatamente brillato come un’icona ai nostri occhi. Ci si avvicina alla quintessenza del modello originale: un carattere potente, ma con il minor numero possibile di fronzoli - la "Charismatic Simplicity" esprime questo concetto.

Cosa rappresenta il nuovo linguaggio di design MINI "Charismatic Simplicity" e come si riflette nella nuova MINI Aceman?

Si tratta di caratteri forti e del fatto che ogni membro ha il suo posto all'interno della famiglia MINI. Per esempio, la MINI Aceman ha un linguaggio di design unico se vista di lato e una grafica unica per i passaruota. È compatta, agile ed emana determinazione. Questo è ciò che mette in luce il suo aspetto carismatico. Allo stesso tempo, ci siamo tenuti consapevolmente lontani da elementi stilistici superflui. La nostra sfida era quella di definire un carattere distintivo con il minor numero possibile di elementi di design.

Come descriverebbe il carattere di MINI Aceman?

MINI Aceman è una compagna pratica ed espressiva, unica nella vita di tutti i giorni. Nasce fresca e spensierata e prende posto al centro della famiglia MINI. Ha un carattere indipendente che può essere piuttosto "spigoloso" e si rivolge ai clienti che, indipendentemente dalla loro età, apprezzano l'individualità e la distinzione negli spazi urbani.

MINI Aceman è la prima del suo genere. Cosa rende MINI Aceman il veicolo ideale per l'ambiente urbano?

MINI Aceman si inserisce perfettamente nell'ambiente urbano perché reinterpreta i valori classici di MINI in un formato moderno di crossover completamente elettrico. Offre una posizione di seduta rialzata che trasmette una sensazione di sicurezza e una generosa quantità di spazio, senza perdere la compattezza e la manovrabilità che sono i tratti distintivi di MINI.

Da dove trae ispirazione per sviluppare nuovi modelli MINI?

L'ispirazione non è mai casuale, ma nasce da un regolare e mirato scambio di opinioni all'interno del nostro team, in cui ogni membro contribuisce con le proprie esperienze stimolanti e affascinanti. Un membro del team costruisce skateboard, per esempio, mentre un altro ha vissuto per due anni su una barca a vela. Direi che si divide grosso modo tra ispirazione diretta e indiretta. L'ispirazione indiretta riguarda tutto ciò che alimenta uno spirito, che si manifesta nei materiali che utilizziamo, nelle superfici e negli aspetti digitali. L'ispirazione diretta riguarda, ad esempio, l'architettura o la moda. Tuttavia, il dibattito creativo all'interno del team è fondamentale.

In che modo i nuovi materiali prodotti in modo sostenibile influenzano il processo di design di MINI?

La visione del design del nostro marchio si basa sulla nostra "mentalità creativa", che consiste in quattro valori guida: heartbeat, curiosity, responsibility e daredevil. Questi valori rappresentano i nostri principi fondamentali come l'heritage, la curiosità per il nuovo, la sostenibilità e il coraggio di distinguersi dalla massa. Per noi la sostenibilità e l'uso responsabile delle risorse non hanno nulla a che vedere con il compromesso, ma piuttosto con l'esplorazione di nuove possibilità nel nostro processo creativo. Al posto di materiali come la pelle, utilizziamo tecnologie alternative che consentono una maggiore libertà di progettazione e personalizzazione, ad esempio attraverso l'uso di motivi o colori bicolore. La maglia 3D è un esempio di uno degli elementi centrali del design ispirato all'industria delle sneaker. Stiamo anche sostituendo degli elementi: ad esempio, il cromo con il nostro nuovo colore Vibrant Silver per motivi estetici.

Di quali innovazioni di design di MINI Aceman è particolarmente orgoglioso?

Due cose in particolare, ed entrambe riguardano le dimensioni. MINI Aceman è molto compatta grazie agli sbalzi molto corti nella parte anteriore e posteriore. Nonostante ciò, il veicolo è estremamente sicuro. Questo è il risultato di un lavoro di ingegneria davvero eccezionale. Ma non sono solo le cose che si vedono a renderla speciale. Vorrei anche menzionare in particolare il modo in cui la sensazione di spazio viene trasmessa all'interno dell'abitacolo per ottenere la massima leggerezza.

Ci sono elementi di design nascosti che si notano solo a un esame più attento?

L'idea di nascondere delle piccole uova di Pasqua è stata quella di sapere che le persone amano scoprire le sorprese. Non sempre in bella vista, ma un po' più in là. L'innovazione digitale consente questo tipo di gioco: ad esempio, la freccia di navigazione può essere una piccola MINI, o un grande disco rotante può essere visualizzato sull'interfaccia centrale. Ed è così che è nato Spike, amico a quattro zampe che è sempre stato un fedele compagno del marchio. Da qui è nata l'idea di offrire una sorta di compagno digitale. È così che Spike è salito a bordo della MINI e ora vive, per così dire, nel display.

Quale direzione volete che prenda il design MINI in futuro?

Come team, crediamo che la nostra "mentalità creativa" rimarrà rilevante come principio guida per i prodotti futuri. Allo stesso tempo, ci concentreremo ancora di più sul valore della responsabilità. Curiosità e responsabilità: sono questi i valori che stiamo introducendo nelle menti della prossima generazione.

Se ci fosse un prodotto al di fuori del segmento automobilistico che potreste progettare, quale sarebbe?

Mi vengono in mente molte cose, ma se dovessi sceglierne una direi: una barca a vela. Sono andato in barca a vela solo cinque volte nella mia vita, ma mi affascina ancora il mare aperto e il rapporto con le forze naturali. Per la mia tesi di laurea ho progettato un trimarano insieme a un mio compagno di corso, chiedendomi se sia possibile progettare "automotive" in un'area della mobilità che non sia necessariamente confinata alla strada: credo che ci sia ancora un enorme potenziale.

La visione di Oliver Heilmer per il design MINI non solo rispetta il ricco retaggio del marchio, ma lo proietta verso un futuro sostenibile e innovativo, segnando un nuovo capitolo entusiasmante per MINI nel mondo dell'elettrico.