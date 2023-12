Conte urla e demolisce Meloni: "Leoni ad Atreju, agnellini in Europa". Video

Mes, Conte: "Noi votiamo contro a causa della vostra incompetenza e denunciamo la vostra pantomima anti-patriottica"

Show di Giuseppe Conte a Montecitorio durante il dibattito in aula alla Camera sulla ratifica del Mes. Il leader del M5S ha alzato più volte la voce, urlando, ed è stato più volte richiamato da presidente di turno Fabio Rampelli.

L'ATTACCO DI CONTE A MELONI - "C'è sempre un momento della verità, quando la propaganda va via e rimane la realtà dei fatti. Meloni ha detto che avevamo fatto passare il Mes col sangue degli italiani, senza un dibattito parlamentare, col favore delle tenebre. Se oggi siete qui e dovete votare vuol dire che questo non è vero, che ha mentito al Parlamento". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo in aula durante l'esame della ratifica del Mes. "Dovevate dire che in Europa la pacchia era finita e siete tornati con il 'pacco' di stabilità e decrescita", che "sarà un disastro per la nostra economia: avremo manovra lacrime e sangue con tagli a sanità, scuola e sociale grazie al vostro patriottismo", aggiunge Conte, chiedendo: "pensate che gli italiani siano così stupidi che riuscirete a mascherare con questo 'no' al Mes il vostro fallimento? Siete leoni ad Atreju mentre in Europa fate i docili agnellini. Noi votiamo contro a causa della vostra incompetenza e denunciamo la vostra pantomima anti-patriottica".